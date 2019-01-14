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Туристы, которые посетили РФ с апреля по декабрь прошлого года, потратили порядка 8 миллиардов рублей на покупку разных товаров. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на "Известия".

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что одним из стимулов для повышения покупательской активности стал запуск системы tax free.

"Этих покупок могло бы попросту не быть без tax free. Проект является наглядным примером важности создания механизмов стимулирования торговли вместо воздвигания искусственных барьеров", — цитирует агентство слова министра.

Системой tax free воспользовались представители 180 государств. Отмечается, что иностранцы в среднем тратят в российских магазинах порядка 100 тысяч рублей. Самый большой чек зафиксирован у посетителей Украины, Вьетнама, Израиля, США, Китая, Таиланда, Мексики и Бразилии.

Среди популярнейших товаров у туристов — одежда, обувь, кожгалантерея, черная икра, а также косметика и ювелирные украшения.