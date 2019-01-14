Представители партии "Коммунисты России" провели митинг за отставку депутатов Барнаульской и Бийской дум из-за неточностей в декларациях. Акция протеста состоялась в алтайском наукограде в субботу, 12 января, сообщил в соцсети "ВКонтакте" глава реготделения партии Сергей Матасов.

Акция прошла под лозунгом "Скрыл доходы — сдай мандат!". Коммунисты назвали его митингом против коррупции и за отставку барнаульских и бийских депутатов.

"Несмотря на морозную погоду, неравнодушные жители города вышли на митинг для того, чтобы выразить свое мнение и потребовать сдать мандаты 17 народным избранникам Думы Бийска и 14 депутатам гордумы Барнаула, которые исказили сведения о своих доходах и имуществе. В утаивании своих доходов оказались избранные депутаты от всех четырех парламентских партий, этот факт наглядно демонстрирует сущность этих партий и их реальную "оппозиционность", — прокомментировал Сергей Матасов.

Он отметил, что если 17 бийских депутатов из 30 сдадут мандаты, то будет распущена вся дума.

Напомним, что сейчас в суде рассматривается дело по иску прокуратуры по неверным данным в декларациях семи из 17-ти депутатов Бийска, а также неточностях шести депутатов (всего у барнаульской прокуратуры претензии к 14-ти депутатам) Барнаульской городской Думы.