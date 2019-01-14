Бывшего начальника одного из отделов ИК-9 управления ФСИН России по Алтайскому краю признали виновным во взяточничестве, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как установлено судом и следствием, на протяжении почти четырех лет сотрудник ведомства вымогал взятки у осужденных, отбывающих наказание в исправительном учреждении. В противном случае мужчина грозился составить не соответствующие действительности документы о нарушении ими дисциплины.

Это могло повлечь за собой различные меры дисциплинарного взыскания, в частности, водворение в штрафной изолятор и перевод на более строгие условия отбывания наказания. Сумма взяток составляла от 40 до 300 тысяч рублей.

Следователи выявили факты предоставления и других "платных услуг". Так, за свидание с женой один из зэков отдал сотруднику УФСИН золотую цепочку. Ее стоимость оценили в 34 тысячи рублей.

Противоправная деятельность бывшего руководителя отдела ИК-9 осуществлялась с 2014 по 2017 годы, пока не была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального Следкома доказал вину подсудимого в ряде эпизодов получения взяток (ст. 290 УК РФ), совершенных с вымогательством и без. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима и 5 млн рублей штрафа.