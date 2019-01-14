Фото: Вадим Петров, Мария Шамехина/vk.com/barneos22
Столкновение автобуса и грузового автомобиля произошло в понедельник, 14 января, в Барнауле.
Как сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22, ДТП произошло в районе пересечения улиц Телефонная и Антона Петрова.
"Авария на перекрестке. Автобус и ГАЗель", — отмечает автор заметки, добавляя, что на данном участке необходим светофор.
О пострадавших не сообщается.
Комментарии
тмечает автор заметки, добавляя, что на данном участке необходим светофор.
автору заметки в бошку бы светофор воткнуть. глядишь и поумнел бы
Чем отличается жестокое столкновение от жесткого?
Неужели один из водителей был жестоким по отношению к другому? Ну там, голову отрубил, расчленил?
на каждый перекресток не поставишь по светофору
.
Неужели один из водителей был жестоким по отношению к другому
он с ожесточайшей жестокостью в наглую испортил чужое тр.средство и создал затор на дороге для всех других неповинных людей
Сотрудникам ГИБДД давно пора вплотную взяться за водителей автобусов!! Летают как сумасшедшие, ПДД не соблюдают абсолютно. К большинству можно применить термин "Опасное вождение"!!!