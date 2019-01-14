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Учёные из США придумали приложение, использующее функционал смартфона и способное предсказывать передозировку наркотиков. Программа получила название "Второй шанс", пишет Life, ссылаясь на сайт университета Вашингтона.

Приложение превращает гаджет в гидроакустический сенсор. Для его использования необходимо приложить один палец к микрофону, а второй — к динамику устройства. "Второй шанс" анализирует дыхание пациента и может определить симптомы передозировки наркотиков.

Программу протестировали на 194 участниках, которые употребляли героин или иные тяжелые наркотики. Система с точностью до 97,7% предсказала симптомы апноэ (временная остановка дыхания) и возможной наркотической передозировки. Специалисты ранее установили, что учащенное или подозрительно медленное дыхание среди наркозависимых людей в 89,3% случаев является симптомом передозировки.

Сейчас ученые собираются запатентовать изобретение, выпустить приложение и рекомендовать "Второй шанс" наркоманам, которые проходят реабилитацию.