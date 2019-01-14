Зеленые автомобильные номера намерены внедрить в России

Рабочая группа Национальной технологической инициативы "Автонет" предлагает ввести в РФ автомобильные госномера зеленого цвета, сообщает "РИА Новости". Предполагается, что они будут украшать электрокары.
Инициаторы уверены, что благодаря этому экологичный транспорт наберет популярность у россиян. Они хотят предпринять и другие важные шаги в этом направлении.
"Обсуждаются особые меры по популяризации нового транспорта, в частности — развитие инфраструктуры города под нужды владельцев такого транспорта, некоторые послабления и льготы", — поделился с журналистами соруководитель рабочей группы "Автонета" Роман Малкин.
Комментарии
Послабления, на первое время, а потом, мама не горюй. Эти этапы надувательства по счетчикам прошли.