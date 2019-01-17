Человек с луны: лучшие роли и фильмы с Джимом Керри

Фото: Алена Гросс
Американский актер Джим Керри отмечает 17 января свой 57-ой день рождения! Существует стереотип, что Джим — звезда комедий и может рассмешить любого зрителя. Он по-настоящему прославился в середине 90-х годов после выхода на экраны двух суперхитов: "Маска" и "Тупой и еще тупее". В дальнейшем у актера была серия довольно провальных работ, включая роль в картине "Бэтмен навсегда". Многие критики и зрители по-настоящему оценили актерский талант Джима Керри после работ в лентах "Мажестик", "Человек на луне" и "Шоу Трумана" — великом фильме Питера Уира. Собрали для вас любимые роли актера.
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