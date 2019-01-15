Один с двумя детьми Сергей живет в селе Быстрый Исток Алтайского края. В селе, где для здорового мужчины, который многое умеет делать своими руками, нет работы. И Сергею тяжело добыть для своей семьи средства на жизнь. Сейчас он, семилетний Женя и шестилетняя Танечка живут в доме, который с трудом удалось восстановить после пожара. У них нет угля, чтобы пережить оставшуюся часть зимы. И практически нет денег на продукты.

О семье Сергея сотрудники фонда "Облака" узнали от Управления социальной защиты населения по Быстроистокскому району. В один из последних рабочих дней декабря в фонд позвонила сотрудник соцзащиты Елена Львовна и с тревогой сообщила о том, в каком положении находится мужчина и его дети — мать детей за пьянство лишили родительских прав в 2014 году. Теперь Сергей один заботится о судьбе Жени и Тани.

Сергей — отец-одиночка. Явление куда более редкое, чем матери-одиночки, или, возможно, менее обсуждаемое. А ведь папе, который один воспитывает детей, приходится не легче. Если вопрос денег для него решить проще, то ухаживать за детьми — сложнее. Стирка, уборка, готовка, занятия с детьми — все это для женщины естественно. Для мужчины же — непростая задача.

Сергей старается как может. После пожара восстановил дом с помощью неравнодушных людей. Побелил печку, не так аккуратно, как вышло бы заботливой женской рукой, но все же чисто. Бани своей нет, так что водит раз в неделю мыться ребятишек к соседям. Сына устроил в школу — ходит в первый класс, дочка — на подготовительные курсы в садик.

Все свободное время отдает детям. Хотя его почти нет — все уходит на работу. Точнее, малооплачиваемые подработки. Ведь по специальности Сергея — сварщик — работы в селе почти нет. Поэтому почистить снег, собрать мусор, что-то отремонтировать — ни от чего не отказывается. Ведь нужно на что-то детей кормить.

Елена Львовна из соцзащиты отметила в разговоре с сотрудниками фонда: "Он не упускает ни одной возможности заработать". А потом по-простому и очень искренне добавляет: "Мужик борется за свою семью!"

Видно, человек он хороший, что так переживают за него и деток. Дом после пожара восстанавливали всем миром. Помогли получить ему все положенные виды помощи.

Но не все так душевно и с пониманием относятся к мужчине. Конечно, ни он, ни его дети не выглядят как с картинки. Они ходят в поношенной одежде, не всегда есть возможность помыться. И это уже причина, по которой можно осудить. Ребят не принимают другие дети, обзывают и издеваются.

И человек он, как говорят, "неудобный". Не заискивает, не жалуется. Если устраивается на работу, требует всех положенных выплат. Говорит: "Требую, потому что мне детей кормить надо".

Сейчас Сергей и его семья варятся в том самом кипятке, который зовется бедностью. Думать, как можно начать другую жизнь, лучшую, они сейчас не способны. В голове вопросы, которые нужно решать здесь и сейчас — пища, жилье, тепло.

Лишь когда работники фонда спросили Сергея, как он дальше видит жизнь своей семьи, чего бы хотел, он задумался и ответил: "Уехать с детьми в город, найти хорошую работу".

Но к переезду семье нужно подготовиться. А это значит, что надо пережить остаток зимы в селе. Закупить угля, чтобы детям в доме было тепло.

Фонд уже начал помогать семье Сергея — отправил с сотрудниками соцзащиты Быстроистокинского района вещи и новогодние подарки детям.

Но осталось сделать еще более важное дело — обеспечить семью углем. Стоимость одной тонны угля составляет 3 500 рублей. Фонд "Облака" объявляет сбор 7 000 рублей, чтобы закупить Сергею и его детям две тонны угля. Фонд "Облака" просит поддержки и помощи читателей портала amic.ru для этой семьи, которая оказалась в сложной жизненной ситуации.

Сумма сбора — 7 000 рублей.

Реквизиты для перевода с сообщением "детям Сергея":

- пожертвование через сайт;

- через сбербанк-онлайн №5469 0200 1268 3240, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда);

- по номеру телефона, привязанного к вашей карте сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;

- отправить смс на короткий номер 3434 с кодовым словом Облака 300 (сумма после пробела может быть от 50 рублей);

- для юридических лиц и также для физических лиц, которые хотят работать только с юридическим счетом, Фонд содержит расчетный счет в Альфа-Банке и также все поступления адресные от физических лиц публикуются в отчетах под постом: р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774.

Фото предоставлены Управлением социальной защиты населения по Быстроистокскому району и опубликованы с согласия семьи для оказания материальной помощи.



Адрес фонда "Облака" в Барнауле:

пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон фонда: (3852) 590-180.

Сайт фонда: www.fondoblaka.com

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