Дома россиян оснастят газовыми плитами с автоотключением

Госдума готовит законопроект, согласно которому каждая газовая плита в России должна автоматически отключаться при прекращении горения. Для этого существует специальное устройство. Об этом "Известиям" рассказала автор проекта Галина Хованская, глава комитета по жилищной политике и ЖКХ.

"Когда строится новый дом и проводится капитальный ремонт, там, где есть газоснабжение, категорически необходимо устанавливать новые плиты только с автоматическим отключением", — заявила народная избранница.

По словам Хованской, эта мера призвана защитить население страны от взрывов, связанных с утечкой газа. Примечательно, что такие плиты уже имеются в продаже, однако стоят они на несколько тысяч рублей дороже, чем их менее безопасные аналоги.

Директор ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Макрушин предлагает пойти еще дальше. Он уверен, что все газовые плиты, которые есть в продаже, должны быть оснащены термоэлектрической системой "газ-контроль", которая блокирует систему подачи топлива, когда гаснет пламя.