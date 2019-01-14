Дома россиян оснастят газовыми плитами с автоотключением

Госдума готовит законопроект, согласно которому каждая газовая плита в России должна автоматически отключаться при прекращении горения. Для этого существует специальное устройство. Об этом "Известиям" рассказала автор проекта Галина Хованская, глава комитета по жилищной политике и ЖКХ.
"Когда строится новый дом и проводится капитальный ремонт, там, где есть газоснабжение, категорически необходимо устанавливать новые плиты только с автоматическим отключением", — заявила народная избранница.
По словам Хованской, эта мера призвана защитить население страны от взрывов, связанных с утечкой газа. Примечательно, что такие плиты уже имеются в продаже, однако стоят они на несколько тысяч рублей дороже, чем их менее безопасные аналоги.
Директор ассоциации "ЖКХ и городская среда" Алексей Макрушин предлагает пойти еще дальше. Он уверен, что все газовые плиты, которые есть в продаже, должны быть оснащены термоэлектрической системой "газ-контроль", которая блокирует систему подачи топлива, когда гаснет пламя.
Комментарии
за чей счет банкет?
молодца думцы - любые наши капризы за ваш счет ))
за чей счет банкет?
спрашиваешь - естественно за счет собственников жилых помещений...
а не поменяете плиты - тогда отключим газ ))
с плитой понятно
только это для нормальных людей
а что с самим газопроводом в доме делать? и как защититься от дурака или алкаша соседа?
чурчур вообще жить с коробушке с газом
потом выяснится что партия термоэлектрической системой "газ-контроль была бракованная и ничего хорошего с этой затеи не вышло
Ну как бы вы тут не сокрушались бы.... Но так то они правы. Если буквой закона людей не обязать-никто добровольно ничего сам не сделает!
Все современные плиты практически оснащены такими устройствами. Более того, сейчас при сдаче газового котла и отопления в частном доме- оснащение котельной -автоматической сигнализацией, с автоматическим клапаном- обязательно.
p.s. И предвкушая ответную критику- спрашиваю! А виноват ли тот малыш, который пострадал от беспечности нерадивого соседа?
От дурака, алкаша или суицидника защиты не придумали.
датчики загазованности, принудительная вентиляция и отсечной клапан на подъезд. Думаю смогут помочь.
током убивает гораздо больше людей!
пусть госдура обяжет всех ходить в клетке Фарадея(кольчуга такая для электрофокусов) с кастрюлей на голове
14.01.2019 14:30
- гость -
это не поможет. половина взрывов от баллона- натяжные потолки, готовят на газу в доме с электроплитой, из гаража принесли баллон для дачи и т.д.
14.01.2019 14:37
- гость -
Остроумие зашкаливает, собой доволен?