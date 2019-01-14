Фото: watchersonthewall.com

Стала известна дата показа первой серии восьмого и заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов". Эпизод должен выйти 14 апреля, пишет ТАСС, ссылаясь на Twitter-аккаунт канала HBO.

В опубликованном ролике длительностью полторы минуты говорится: "Последний сезон — 14 апреля".

Напомним, ранее сообщалось, что последний сезон будет состоять из шести эпизодов. При этом телеканал работает над другими проектами во вселенной "Игры престолов".

Сериал создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. "Игра престолов" — один из самых дорогостоящих сериалов в истории американского телевидения.