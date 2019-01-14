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СМИ: американцы стягивают войска к Арктике

, ИА "Амител"
Журналисты сообщили о наращивании военного присутствия США в регионе

pixabay.com

США планируют увеличить численность войск в арктическом регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal. Дополнительные вооруженные силы разместятся на острове Адак (штат Аляска).

Журналистам стали известны их планы разместить там надводные корабли и самолеты-разведчики. Предполагается, что таким образом американцы хотят укрепить свои позиции в Арктике и ослабить влияние России и Китая.

Издание также связывает действия Соединенных Штатов с новыми возможностями для судоходства в связи с глобальным потеплением. Военные корабли призваны обеспечить свободу судоходства в Арктике, отмечает министр ВМС США Ричард Спенсер.


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