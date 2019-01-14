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Масштабная реконструкция зданий Госдумы и Совфеда всего обойдется в сумму свыше 7 миллиардов рублей и завершится в 2020 году. Об этом пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).

Отмечается, что на реконструкцию зданий комплекса Думы на Охотном Ряду в Москве потратят около 3,4 миллиарда рублей, а на строительство нового восьмиэтажного корпуса Совфеда на улице Петровка уйдет 2,85 миллиарда рублей. В итоге затраты на проект в пять раз превышают ранее запланированный бюджет.

Агентство пишет, что стройкой займется Управделами президента, в ведении которого и находятся данные здания, а деньги будут выделены из федерального бюджета.

Также еще 1 миллиард рублей из бюджета Москвы выделят на реконструкцию архитектурного памятника "Палаты Троекуровых", который находится тоже на Охотном Ряду и где разместятся два комитета нижней палаты парламента РФ.

Издание пишет, что решение о реконструкции зданий было принято после отказа властей от проекта парламентского центра на северо-западе столицы РФ, идея которого была предложена в 1994 году.