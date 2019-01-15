Фото: правительство Алтайского края

Учителям образовательных учреждений Алтайского края с начала 2019 года так и не повысили заработную плату. Разговоры о том, что региональный бюджет предусматривает средства на увеличение зарплат, велись на различном уровне в конце всего прошлого года. В итоге многие учителя рассчитывали, что в кошельках станет денег больше уже в январе, но никаких официальных приказов по поводу увеличения базовой ставки так и не поступило.

При этом в Министерстве образования и науки региона утверждают, что индексация произойдет обязательно в течение 2019 года. Сейчас для изучения вопроса создана специальная рабочая группа. Об этом на страничке министерства написал глава ведомства Максим Костенко.

"Это грандиозная задача, она затрагивает более 20 тысяч человек, и здесь нельзя принимать поспешных решений. Для координации работы создана рабочая группа, в которую включены представители краевой организации Профсоюза работников народного образования, депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания, специалисты региональных министерств и ведомств и муниципальных органов управления образованием, руководители совета директоров и образовательных учреждений. В настоящее время идет серьезная подготовительная работа: изучается опыт других регионов, анализируется структура заработной платы учителей по каждой школе и т.д. Затем изменения в системе оплаты труда должны пройти апробацию в пилотных учреждениях, и только после этого возможно их внедрение во всех школах края", — сообщил Максим Костенко, отметив, что вопрос находится на постоянном контроле у губернатора Виктора Томенко и его заместителя Ирины Долговой, курирующей всю "социалку".

О том, что алтайские врачи станут больше зарабатывать, сообщил в конце ноября заместитель председателя правительства региона, министр финансов Владимир Притупов. По словам чиновника, главная задача краевых властей на 2019 год — повышение заработной платы. Фактически она должна будет коснуться всех бюджетников, но суммы будут разными. По некоторым категориям повышение должно быть заметным.

"Заработная плата — приоритет в расходах бюджета. На эти цели будет выделена большая часть бюджета — 29 миллиардов рублей, что на 11% больше, чем в прошлом году. Увеличение заработной платы определялось в соответствии с указом президента от 2012 года. Фактически, повышение зарплаты в 2019 году предусмотрено всем категориям бюджетников, включая категорию, получающую МРОТ", — пояснил тогда министр.

Позже об увеличении зарплат для учителей и других педагогических работников заговорили и в Министерстве образования и науки Алтайского края. Как заявил министр образования региона Максим Костенко, оклад работников отрасли в Алтайском крае должен составлять не менее 70% в общей структуре зарплаты. Данный вопрос он обсуждал в ходе встречи со спикером АКЗС Александром Романенко.

Зарплата педагога складывается из трех частей: гарантированной базовой ставки (оклада), компенсационных и стимулирующих выплат. Сейчас рассматривается вопрос об увеличении размера окладной части так, чтобы она составляла не менее 70% от всей выплаты. Ожидается, что это позволит также уйти от серьезного дисбаланса в оплате труда учителей из крупных городских и сельских малокомплектных школ, когда зарплаты педагогов значительно разнятся из-за количества учеников в классах. По информации министерства, около 30% всех алтайских учителей работают как раз в таких малокомплектных школах.

Отметим, что зарплатный фонд бюджетников в 2019 году заметно вырастет. Это позволит повысить зарплаты учителям от 5 до 11%. Однако сейчас вопроса о немедленном повышении дохода работников образования не стоит. Региональные власти изучают опыт других регионов в этом вопросе. Вероятно, что повышение произойдет к началу нового учебного года в сентябре.

Также ожидается, что в 2019 году вырастет в два раза окладная часть у работников сферы здравоохранения Алтайского края.