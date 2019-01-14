Комплексный обед в большинстве школ Барнаула с 1 января 2019 года подорожал на 10%. Комбинат школьного питания "Глобус" с нового года поднял цены.

Как пояснила ИА "Амител" замгенерального директора по финансам Галина Колмакова, перед этим цены на школьное питание повышались только в 2016 году. В этом году предприятие было вынуждено поднять цены в связи с увеличением своих затрат:

"Вы и сами видите — растут цены на все. Это и транспортные расходы, и продукты, дорожают тарифы. Поэтому были вынуждены поднять цены и мы. Ориентировались на индекс инфляции. Перед этим мы два года цены не повышали, так как заинтересованы в своем потребителе. А в этом году же просто вынуждены поднять, чтобы самим не терпеть убытки. Мы ведь хозрасчетное предприятие и ниоткуда никаких дотаций не получаем", — сказала Колмакова.

Отметим, комбинат школьного питания "Глобус" в Барнауле обслуживает 81 школу из 85-ти. Предприятие поставляет в образовательные учреждения комплексный обед для школьников. Стоимость такого обеда с 1 января 2019 года составляет 60 рублей в день, или 300 рублей в неделю.

Всего в Барнауле 85 школ. 81 из них обслуживает "Глобус". Остальные школы обслуживают другие организации, аналогичные "Глобусу". О повышении цен в этих организациях еще не сообщали.