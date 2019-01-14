Товарооборот России и Китая достиг рекордных показателей

Товарооборот России и Китая в 2018 году взлетел до рекордных $107 млрд, сообщает ТАСС. Это на 27,1% выше, чем годом ранее.

"Наши страны впервые преодолели показатель в $100 млрд, поставив исторический рекорд", — констатировал глава департамента статистического анализа Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь.

При этом экспорт из РФ достиг $59,08 млрд (рост на 42,7%), из Китая — $47,97 млрд (увеличение на 12%). Стоит отметить, что наибольший доход российская сторона получила от продажи нефти, угля и пиломатериалов, а китайская — от электроники.