Почти две недели в Барнауле идут поиски 18-летнего Ильи Албатовского, который пропал 2 января. До настоящего времени о том, где находится молодой человек, ничего не известно. По словам отца Ильи, раньше он из дома не убегал и не исчезал, поэтому то, что сын не вернулся домой и не отвечает на звонки, в семье вызвало настоящий шок.

"Он мечтает стать физиком, и много времени посвящал учебе", — рассказал отец пропавшего.

"Нам периодически сообщают люди, что видели похожего парня там или там, мы бросаемся туда, но пока безрезультатно", — рассказал отец.

Последнее, что удалось выяснить, это то, что 2 января молодой человек забивал с телефона в поисковике запрос, как добраться до поселка Лесной. Поэтому в основном сейчас поиски сосредоточены именно в этом направлении.

Приметы пропавшего:

Рост 174 см, среднего телосложения, волосы светлые, короткие, глаза зеленые;

Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, полосатый свитер, черные штаны, синяя шапка-ушанка;

При себе имел черный рюкзак.

Любую информацию о пропавшем ждут по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112