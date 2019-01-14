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Грузовой Boeing 707 разбился в аэропорту Фатх в городе Кередж к западу от иранского Тегерана. Об этом пишет РБК, ссылаясь на FARS.

Сообщается, что это был киргизский самолет, летевший из Бишкека. При посадке он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП).

В окрестностях Кереджа находятся три аэропорта. По данным агентства, самолет по ошибке сел в Фахте. Кроме этого, пилот не справился с управлением и посадил лайнер в конце полосы. Затем самолет проломил ограждение и выкатился в жилой район, где разрушился и загорелся.

По данным источников FARS, это был военный самолет, принадлежавший ВВС, с грузом мяса на борту.

Согласно информации Reuters, на борту находилось девять человек. Местные власти заявили, что пока не располагают сведениями о жертвах.​

Однако позднее РИА Новости, ссылаясь на управление по ЧС Ирана, сообщило, что на месте крушения самолета найдены тела семи погибших.