Фото: barnaul.org

Жители Барнаула сдали в организованные пункты приема около 400 новогодних елок для подкормки животных, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Накануне горожане приняли участие в акции "Елки, палки, пять бизонов", передав после новогодних праздников елки для вторичного использования.

Для удобства барнаульцев командой "Мусора.Больше.Нет" одновременно было организовано семь точек по сбору елей. В течение нескольких часов волонтеры приняли почти 400 деревьев.

Кроме того, у горожан была возможность в течение дня привезти ели самостоятельно в конно-спортивный клуб санатория "Обь".

Барнаульцы в ближайшее дни еще могут присоединиться к акции. Все заинтересованные лица, ТСЖ, УК, организации на своей подведомственной территории могут организовать пункт сбора елей. О своем намерении необходимо до 16 января сообщить координатору акции — Екатерине Тертишниковой, МОО "Мусора.Больше.Нет", телефон: +7-960-491-44-85.