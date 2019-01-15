Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства приглашает начинающих предпринимателей края принять участие в бесплатной образовательной программе "Азбука предпринимателя" для потенциальных и начинающих предпринимателей по обучению навыкам создания бизнеса "с нуля".
Курс состоится с 18 по 22 февраля 2019 года.
Интенсив "Азбука предпринимателя" предназначен для людей, которые хотят начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тренинга будут рассмотрены шаги с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом выполнения этих шагов является разработка реального бизнес-плана предприятия.
Особенность программы тренинга заключена в получении слушателями практических инструментов для создания бизнеса.
По завершению тренинга слушатели получат навыки и знания:
- по оценке своей бизнес-идеи;
- по разработке бизнес-плана;
- по определению формы бизнеса;
- о процедуре регистрации бизнеса;
- об источниках финансирования;
- о существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- как начать бизнес.
В случае успешной защиты бизнес-плана слушателям выдается сертификат о прохождении курса.
Для участия в тренинге необходимо до 14 февраля 2019 года зарегистрироваться по ссылке или обратиться по
телефонам: 8 (3852) 22-92-66, 8-800-222-83-22.
Место проведения тренинга: НО "Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства" (г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19).
Участие в программе бесплатное.
Алтайский фонд МСП
Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Мало-Тобольская, 19
тел.: 8 800 222 83 22
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