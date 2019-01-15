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Евгения Боровикова покинет пост главы алтайской ЛДПР

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Новый руководитель появится у партии в апреле

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Алтайская ЛДПР получит нового руководителя в апреле 2019 года. Действующий координатор реготделения Евгения Боровикова переходит на постоянную работу в краевой парламент. Об этом порталу Amic.ru сообщила Боровикова.

"В апреле у нас пройдет конференция, на которой будет избран новый координационный совет и контрольно-ревизионная комиссия. Корсовет по представлению Высшего совета изберет координатора", — прокомментировала действующий координатор.

Сейчас партия подбирать кандидатов, чтобы предложить их Высшему совету. Чтобы претендовать на этот пост нужно состоять в партии не менее пяти лет, иметь высшее образование. Евгения Боровикова намерена сконцентрироваться на депутатской работе, однако её включение в состав претендентов все же не исключено.

Напомним, в конце минувшего года Алтайское Заксобрания, депутатом которого она является, одобрило её на оплачиваемую должность. Она уже работает в должности депутата в комитете по правовой политике. Сейчас в АКЗС 13 ил 68 депутатов получают заработную плату, остальные исполняют свои обязанности без оплаты.

Евгения Боровикова была назначена главой ЛДПР в марте 2015 года. Через два год пост занял депутат Барнаульской гордумы Дмитрий Ворсин, но он покинул его досрочно. С декабря 2017 года и по сегодняшний день координатором снова является Боровикова. Её полномочия закончатся с окончанием полномочий координационного совета, в апреле 2019 года. Депутатом она стала в 2016 года.

Евгения Боровикова была достаточно активным координатором, выступала в СМИ, на митингах, делала громкие заявления. Ещё активнее был предыдущий координатор — Андрей Щукин, который в минувшем году покинул партию и вступил в "Единую Россию".

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

15.01.2019 15:08
Дядька

Давайдосвиданья, пора в ер перебираться судя по речам.

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