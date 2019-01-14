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В интернете появилась видеозапись последствий взрыва и частичного обрушения многоэтажки в городе Шахты Ростовской области. Об этом пишет РБК, ссылаясь на паблик "Ростов Главный" во "ВКонтакте".

В опубликованном ролике видно, что обрушилось несколько квартир на верхних этажах дома. Позднее появилась запись, которая была сделана после рассвета.

Издание добавляет, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обрушения этажей при взрыве газа, из-за которого погиб человек. Поручение дали ГСУ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Напомним, инцидент произошел около 6:18 мск в понедельник, 14 января. После взрыва обрушились два верхних этажа — восьмой и девятый. Из-за произошедшего пострадали восемь человек, пять госпитализированы. Позднее из-под завалов достали двухлетнего ребенка с матерью, всего спасли семь человек. Сейчас спасатели извлекают еще двоих.