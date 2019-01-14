Фото: "Сибдомстрой"
Самый крупный и известный долгострой региона — новоалтайский ЖК "Демидов Парк" на ул. Прудской, 40 — до сих пор не завершен, несмотря на обещание краевых властей, что это произойдет к концу 2018 года. В связи с этим с 6 по 13 января около 50 дольщиков обратились с жалобами в приемную президента Владимира Путина. Жители региона 6 лет не могут дождаться сдачи дома, который в свое время обещал достроить еще бывший глава региона Александр Карлин. Первый дом жилого комплекса на 765 квартир начала строить компания "Аспект" в 2012 году, но завершить его, как планировалось, в 2016 году не смогла из-за финансовых трудностей. За достройку за счет собственных средств взялся другой подрядчик, когда краевые власти выкупили часть квартир для врачей строящегося противотуберкулезного диспансера.
Как сообщили сами дольщики, в декабре 2018 года у недобросовестного застройщика закончилось очередное разрешение на строительство. Однако строительно-монтажные работы на доме так и не были закончены. При этом в администрации Новоалтайска им сообщили, что дом был сдан в конце года. О том же свидетельствовала проектная декларация, размещенная на официальном сайте застройщика, и утвержденная в правительстве Алтайского края дорожная карта, опубликованная на сайте Минстроя.
"Тем не менее, несмотря на то, что ситуация с долгостроем длительное время находилась на личном контроле губернатора Алтайского края, несмотря на то, что была сформирована межведомственная рабочая группа по вопросам завершения строительства, и несмотря на то, что надзорные органы периодически выезжают на стройку с проверками, проблема не решена", — говорится в обращении собственников квартир.
По их информации, не закончены еще фасадные работы. В части дома до сих пор нет отопления. Дольщикам не известно, с чем связан очередной перенос сроков.
"Если раньше генеральный директор застройщика Владимир Шрамко оправдывался спорными рассказами о снижении объемов продаж, то в 2018 году практически все оставшиеся в недострое квартиры были реализованы, соответственно, финансирование поступало в достаточном объеме", — продолжают собственники, которые недовольны позицией местных органов власти, выдавших разрешение на поэтапную сдачу дома.
Ранее появилась информация, что президент ГК "Партнер" Юрий Шрамко, который и является автором проекта ЖК, находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве.
В 2017 году стало известно, что власти Алтайского края планируют направить на проект деньги, которые зарезервированы в бюджете региона на приобретение квартир для медиков нового Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера. Лечебное учреждение строят в Новоалтайске, и туда нужно привлечь кадры. На покупку квартир ушло около 200 миллионов рублей. Ожидалось, что объект достроит компания "Селф", которая позже отказалась от работы. К работам по завершению строительства дома была привлечена новая подрядная организация — ООО ИСК "Крафт". По словам представителя подрядчика, в целях соблюдения утвержденного графика завершения строительства дома с сентября текущего года работы на объекте будут осуществляться в две смены.
Комментарии
Путин уже вылетел в Алтайку на дельтоплане
Как же задолбали эти убогие, которые сначала лезут в откровенный лохотрон, а потом плачутся по соцсетям и СМИ
Вас много а ОН один! прекратите его дергать
привлечь хорошее экспертное бюро и настоять на реконструкции или даже сносе!
предпочтительно последнее
Не лично Путина, а администрацию президента. Не помочь достроить, а повлиять на неэффективных представителей органов государственной власти на местах.
Если вас устраивает, как работают некоторые чиновники, сидите молчите. Меня не устраивает и я буду об этом говорить потому что я им зарплату плачу своими налогами и хочу видеть результаты их деятельности
гость "14.01.2019 16:37", ему ездить никуда не нужно, у него для решения подобных задач вертикаль власти есть. И вообще XXI век, федеральные органы власти могут взаимодействовать с региональными по телефону, электронной почте, скайпу и т.д.
гость "14.01.2019 16:46", киселева смотри, а не реальные новости читай, если хочешь больше "позитива".
гость "14.01.2019 16:50" администрация президента это 1729 человек (по состоянию на 2015 год)
гость "14.01.2019 16:51" вряд ли там удастся обнаружить причины для реконструкции или сноса, ведь представители надзорных органов еженедельно посещали стройку и контролировали весь процесс. Если уж под таким надзором качество строительства не устроит экспертное бюро, что тогда говорить о других новостройках
14.01.2019 16:46
- гость -
"... сначала лезут в откровенный лохотрон, а потом плачутся по соцсетям и СМИ"
Да из за таких как они и весь бардак и показуха в стране!
Этот лохотрон наша администрация допустила,люди здесь не при чем!За счёт сми хоть проблема решается