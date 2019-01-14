Фото: "Сибдомстрой"

Самый крупный и известный долгострой региона — новоалтайский ЖК "Демидов Парк" на ул. Прудской, 40 — до сих пор не завершен, несмотря на обещание краевых властей, что это произойдет к концу 2018 года. В связи с этим с 6 по 13 января около 50 дольщиков обратились с жалобами в приемную президента Владимира Путина. Жители региона 6 лет не могут дождаться сдачи дома, который в свое время обещал достроить еще бывший глава региона Александр Карлин. Первый дом жилого комплекса на 765 квартир начала строить компания "Аспект" в 2012 году, но завершить его, как планировалось, в 2016 году не смогла из-за финансовых трудностей. За достройку за счет собственных средств взялся другой подрядчик, когда краевые власти выкупили часть квартир для врачей строящегося противотуберкулезного диспансера.

Как сообщили сами дольщики, в декабре 2018 года у недобросовестного застройщика закончилось очередное разрешение на строительство. Однако строительно-монтажные работы на доме так и не были закончены. При этом в администрации Новоалтайска им сообщили, что дом был сдан в конце года. О том же свидетельствовала проектная декларация, размещенная на официальном сайте застройщика, и утвержденная в правительстве Алтайского края дорожная карта, опубликованная на сайте Минстроя.

"Тем не менее, несмотря на то, что ситуация с долгостроем длительное время находилась на личном контроле губернатора Алтайского края, несмотря на то, что была сформирована межведомственная рабочая группа по вопросам завершения строительства, и несмотря на то, что надзорные органы периодически выезжают на стройку с проверками, проблема не решена", — говорится в обращении собственников квартир.

По их информации, не закончены еще фасадные работы. В части дома до сих пор нет отопления. Дольщикам не известно, с чем связан очередной перенос сроков.

"Если раньше генеральный директор застройщика Владимир Шрамко оправдывался спорными рассказами о снижении объемов продаж, то в 2018 году практически все оставшиеся в недострое квартиры были реализованы, соответственно, финансирование поступало в достаточном объеме", — продолжают собственники, которые недовольны позицией местных органов власти, выдавших разрешение на поэтапную сдачу дома.

Ранее появилась информация, что президент ГК "Партнер" Юрий Шрамко, который и является автором проекта ЖК, находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве.

В 2017 году стало известно, что власти Алтайского края планируют направить на проект деньги, которые зарезервированы в бюджете региона на приобретение квартир для медиков нового Алтайского краевого противотуберкулезного диспансера. Лечебное учреждение строят в Новоалтайске, и туда нужно привлечь кадры. На покупку квартир ушло около 200 миллионов рублей. Ожидалось, что объект достроит компания "Селф", которая позже отказалась от работы. К работам по завершению строительства дома была привлечена новая подрядная организация — ООО ИСК "Крафт". По словам представителя подрядчика, в целях соблюдения утвержденного графика завершения строительства дома с сентября текущего года работы на объекте будут осуществляться в две смены.