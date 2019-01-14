Фото: barnaul.org
Неизвестные повредили детский игровой комплекс и качели в барнаульском сквере Химиков, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Так, в минувшие выходные в двух местах были поломаны винтовые трубы детского игрового комплекса. Не обошли злоумышленники своим "вниманием" и детские качели.
В мэрии отмечают, что в ближайшее время поврежденные элементы площадки восстановят.
В связи с произошедшим администрация Октябрьского района прорабатывает вопрос о возможности установки камер видеонаблюдения для предотвращения дальнейшего разрушения детской площадки вандалами.
Комментарии
чем больше камер - тем лучше, увы, но таковы реалии..