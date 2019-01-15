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Мусор, цены и кадровые перемены: чем займутся алтайские партии в 2019 году

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Обзор планов четырех крупный партий

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Плоха та партия, которая никак себя не продвигает. Качественно или не очень, но четыре главных политических игрока в Алтайском крае точно не дают о себе забыть. Портал Amic.ru узнал планы "Единой России", ЛДПР, КПРФ и "Справедливой России" на 2019 год. Мы спросили о кадровых переменах, участии в выборах (будут только несколько муниципальных кампаний) и общественной деятельности.

"Единая Россия"

30 января в регионе пройдет конференция "Единой России, где будет переизбран Региональный политсовет и Президиум Регионального политсовета партии, а также секретарь реготделения.

В 2019 году партия уделит особое внимание обучению кадров, увеличению числа членов и сторонников партии, поддержке местных инициатив, уточнили в пресс-службе. "Первички" будут поддерживать в том числе и грантами как федерального уровня, так и регионального. Продолжится работа "Школы парламентаризма" — образовательного проекта для активной молодежи, также планируется запустить аналогичный региональный обучающий проект для управленческих кадров.  

Своих "кандидатов" партия направит для участия в федеральном образовательном модуле "ЕР" "Политический лидер". Лучшие из них будут зачислены в кадровый резерв Партии.

Весь год партия планирует заниматься партпроектами. Уже в ближайшие дни состоится круглый стол с участием профильных министерств и ведомств, на котором обсудят основные направления работы (цифры и муниципалитеты, которые примут участие в реализации проектов) по проектам с федеральным финансированием: "Городская среда", "Безопасные дороги", "Культура малой Родины" и "Детский спорт" в городах и районах края. Всего в 2019 году партия продолжит реализацию 14 партийных проектов и запустит новый проект "Чистая страна".

ЛДПР

У ЛДПР тоже состоится конференция — в апреле 2019 года партия переизберет координатора, рассказали Amic.ru в пресс-службе партии. Также обновится состав Координационного Совета регионального отделения.

Партия намерена принять участие во всех муниципальных выборах этого сезона.

Что касается мероприятий, то их в ЛДПР обещают больше, и упор будет сделан на социалку и улучшение качества жизни. Например, партия проведет рейд по городу на предмет доступности инфраструктуры для инвалидов, по выявлению плохо освещенных участков дорог, ям. Продолжатся "мусорные рейды": либерал-демократы намерены выявить несанкционированные свалки и добиться их ликвидации. Запланированы митинги по поводу повышения оплаты коммунальных услуг, деятельности управляющих компаний.

И традиционные митинги 23 февраля, 12 июня, 22 августа, 4 ноября.

КПРФ

У коммунистов каких-либо отчетно-выборных конференций пока не планируется. А вот на выборы идти собираются. И даже будут помогать коллегам на выборах в Республике Алтай и Новосибирске.

"В этом году мы сконцентрируемся на усилении внутрипартийной работы. Планируется серия семинаров для молодых секретарей и активистов. Будет продолжать работу марксистский кружок на базе краевого комитета КПРФ. Каждые две недели по пятницам в новом помещении проходят занятия, где изучают основы марксистко-ленинской теории. Планируем создание видео-студии, в которой будут готовиться видео-материалы о текущей работе партии, о позиции депутатов-коммунистов по наиболее важным вопросам в повестках сессий. А также развитие тематических групп в социальных сетях, ютуб-канала", — прокомментировала Amic.ru депутат АКЗС Вероника Лапина, курирующая работу с прессой в партии.

КПРФ намерена заняться проблемой поднятия грунтовых вод, что они связывают с вырубкой леса. В феврале местные отделения начнут проведение протестных мероприятий "в связи с неудовлетворительной работой регоператоров и высоким тарифом на вывоз мусора". По словам Лапиной, партия будет держать на контроле "вероятное повышение тарифов на тепло в Барнауле выше предельно допустимого индекса в связи с планами СГК перевести краевой центр на единую ценовую зону", а в Рубцовске ситуацию с увеличением выбросов в атмосферу с Южной тепловой станции.

"Справедливая Россия"

Кадровых перемен в реготделении в 2019 году не планируется, все основные перемены были в прошлом году. В текущем году будет проведена большая кадровая работа по ротации руководителей местных и первичных отделений — у почти половины местных отделений истекают сроки полномочий, предстоят перевыборы.

Алтайские справедливороссы намерены принять участие во всех выборных компаниях муниципального уровня.

"Самыми масштабными будут выборы в Змеиногорском районе. Сегодня там масса вопросов к существующей власти. У людей много вопросов, которые партийцы уже начали решать, и продолжат держать на контроле", — прокомментировала Amic.ru секретарь Бюро регионального отделения партии Анна Коваленко.

В феврале "СР" готовится провести большой форум с депутатами всех уровней, чтобы установить тесный контакт и вовлечь депутатов всех уровней в процесс нормотворчества и более активно работать с избирателями.

По словам Коваленко, в 2019 году продолжится реализация всех социальных проектов: именная стипендия депутата Госдумы Александра Терентьева, крупные спортивные соревнований на кубок Терентьева. Также будт начата работа по подготовке к 75-летию Великой Победы. 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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