Лауреата Нобелевской премии лишили всех почестей за "научный расизм"

Признаки расизма усмотрели в высказывании 90-летнего нобелевского лауреата, ученого Джеймса Уотсона — в этой связи его лишили всех почетных званий, сообщает gazeta.ru со ссылкой на Би-би-си.

Лауреат Нобелевской премии 1962 года за расшифровку структуры ДНК попал под санкции после участия в телепередаче.

Эксперты сочли расистским его утверждение, что из-за различиях в генах средний уровень интеллекта у негроидной расы ниже, чем у европеоидной.

Даже представители возглавляемой Уотсоном лаборатории открестились от выводов ученого, назвав их необдуманными и бездоказательными.