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Сбербанк поднял ставки по ипотеке. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу компании.

Отмечается, что повышение распространяется лишь "на вновь подаваемые заявки и составит один процентный пункт для кредитов с первоначальным взносом 20% и выше и 1,2 процентного пункта — для кредитов с первоначальным взносом менее 20%".

Причиной повышения в Сбербанке назвали необходимость адаптации к рыночным условиям после увеличения ключевой ставки Банком России, изменения коэффициента риска, инфляции, а также общие макроэкономические изменения.

Подчеркивается, что изменения не затронут программы "Военная ипотека" и "Ипотека с господдержкой для семей с детьми".

Агентство напоминает, что последний раз банк поднимал ставки в октябре 2018 года — на 0,4%.

Теперь базовая ставка на покупку строящегося жилья равна 10,5%, а на покупку готового жилья в рамках акции "Витрина" — 10,7% (без учета данной акции ставка по продукту выросла до 11%).

Эти ставки работают для зарплатных клиентов банка, оформляющих заявку онлайн и страхующих свою жизнь и здоровье.

При этом если первоначальный взнос на ипотеку менее 20%, ставка дополнительно увеличивается на 0,2 процентного пункта. Также банк теперь предлагает рефинансировать ипотеку по 10,9% вместо 9,9%.

В начале октября ЦБ РФ увеличил коэффициент риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом, выданным после 1 января 2019 года.

Показатель вырос до 200% со 150% для расчета достаточности капитала банков.

После этого глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что банку придется или существенно поднимать ставки, или полностью закрывать этот продукт.