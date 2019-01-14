Фото: vk.com/barneos22

Утечка воды произошла в районе дома № 44 по улице Попова в Барнауле днем в понедельник, 14 января.

О повреждении на сетях сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Коммунальная авария на Попова, 44. Из люка бьет фонтан. Вода попадает прямо на угол дома", — отмечает автор заметки.

В Барнаульском водоканале порталу Amic.ru сообщили, что в данный момент выход воды на поверхность прекращен. На месте находится бригада специалистов, ведутся работы по ликвидации последствий повреждения.