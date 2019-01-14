В конце 2018 года в России произошла страшная трагедия — в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв газа, который унес жизни 39 человек. Сегодня, 14 января, взрыв газа произошел в городе Шахты Ростовской области. На данный момент известно об одном погибшем. О том, какие профилактические мероприятия проводятся в Алтайском крае, журналистам рассказал заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

"Губернатором Алтайского края поставлена задача провести все подготовительные мероприятия и анализ того, насколько мы готовы к таким ситуациям, начиная от действий в технических случаях, заканчивая правоохранительными органами и органами социальной защиты. Чтобы в случае, не дай Бог, повторения таких ситуаций мы могли пошагово понимать все наши действия", — сообщил Степаненко.

Он добавил, что в крае уже проводилась подобная работа и последнее мероприятие прошло в декабре 2018 года. Речь шла о подготовке руководителей органов гражданской обороны.

"Оно предусматривало целый ряд мероприятий в случае возникновения подобных ситуаций, которые начинаются от первых действий всех систем и всех подразделений по реагированию на такие мероприятия, заканчивая размещением и оказанием помощи в плане социальной поддержки", — отметил Степаненко.

Однако о конкретных профилактических мерах, проводимых для предупреждения подобных ситуаций, Игорь Степаненко сказать не смог. Журналисты поинтересовались, ведутся ли обходы домов или замеры воздуха на наличие газа.

"Знаете, такие обходы и замеры проводятся. Также, к примеру, в Алтайском крае будет продолжаться реализация программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Планируется, что в этом году на ее реализацию планируется потратить миллиард рублей. Это тоже показатель того, что у нас эта работа ведется и контроль в этом направлении осуществляется", — сказал он.

"Не знаю, насколько нужно, чтобы она [работа] была заметна", — подытожил чиновник.

В случае, если вы почувствовали утечку газа, следует звонить по номеру 112.

"Система 112 заработала, можно уже 04 не звонить. У меня были большие сомнения, когда эта система начала работать в других регионах. Но необходимо отладить эту работу, чтобы человек, который почувствовал запах газа, мог спокойно набрать 112 и понимать, что оператор сразу же отправит карточку вызова не только в службу 04, а сразу и в МЧС, и что на место сразу выедут и техники, и спасатели", — подчеркнул зампред.

По его информации, центр обработки данных в Барнауле, в котором работает 12 человек, в сутки принимает 1300-1400 вызовов, которые поступают от населения со всего края.