Фото: vk.com/barneos22

Авария с участием автобуса большой вместимости и двух легковушек произошла днем в понедельник, 14 января, в центре Барнаула.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике barnaul 22. "Авария на проспекте Ленина. Автобус и два легковых авто. Данных о пострадавших нет", — отмечает автор заметки.

В городской ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что информация об этом происшествии в Госавтоинспекцию не поступала.

Напомним, что утром 14 января в Барнауле произошло еще одно ДТП с участием автобуса. Эта авария случилась на пересечении улиц Телефонной и Антона Петрова.