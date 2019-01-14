Барнаульская компания "ЖилПлощадка" начала подготовку к строительству 18-этажного дома на улице Гущина рядом с Алтайской краевой клинической детской больницей. Ожидается, что уже весной строители зайдут на площадку.

Как пишет "Алтайский портал недвижимости", жилой 18-этажный дом планируют построить в Барнауле на ул. Гущина, 171а. Этот микрорайон когда-то называли Ямой, здесь в частном секторе массово проживали цыгане.

Новостройка состоит из двух блок-секций на 170 квартир (по 5 на каждом этаже). На межэтажных железобетонных перекрытиях предусмотрена дополнительная звукоизоляция. Конструктивно прямоугольное здание будет выполнено из кирпича, фасады — навесные, все балконы имеют панорамное остекление. Цветовое оформление — сочетание ярко-красного, серого и белого оттенков.

Интересно, что рядом (ул. Гущина, 171д) готовится еще одна стройка. Здесь должен появиться 16-этажный дом от ООО "Монтажник+". Разрешение также получено в июне прошлого года, однако этот проект еще не был обнародован.

Кроме того, компания "Алгоритм" в данном районе города уже давно ведет возведение своего нового объекта — ЖК "Титан".