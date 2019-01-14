Фото: it-files.com

Фотография обычного яйца обошла по популярности снимок американской модели, участницы шоу "Семейство Кардашьян" Кайли Дженнер. Об этом пишет портал Super.ru.

5 января текущего года в Instagram появилось фото яйца, а подпись под ним гласила: "Давайте соберем как можно больше лайков и побьем рекорд Кайли Дженнер (18 миллионов). У нас получится!" Отметим, что аккаунт world_record_egg создавался именно для этого соревнования.

Яйцо набрало свыше 25 миллионов лайков за почти десять дней.

До этого рекорд по лайкам принадлежал первому снимку дочери Дженнер Сторми. Модель опубликовала снимок через неделю после родов.