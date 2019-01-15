В Алтайском крае около 20 районов могут быть затоплены во время весеннего паводка. Об этом рассказал сегодня журналистам заместитель председателя правительства региона Игорь Степаненко.

"Паводку подвержены около 20 районов, которые находятся у нас на Оби", — сказал Степаненко.

Степаненко добавил, что в настоящее время в администрации края ведется активная работа по подготовке к возможной ЧС. Уже 15 января в администрации будет проведено селекторное совещание с главами районов. В регионе уже утвержден план мероприятий по подготовке территорий к весенне-летним подтоплениям и выработана уже сложившаяся программа действий.

"Конечно же, она будет требовать, наверное, какого-то совершенствования в зависимости от степени рисков и, конечно, от ожиданий, где это будет происходить", — отметил он.

Но пока что, отметил чиновник, спрогнозировать масштабы наводнения сложно.

"Впереди достаточно снежный месяц, кроме того, температуры будут повышаться. Спрогнозировать что-то сейчас мы не можем. Конечно, мы можем сказать, что подтопления ожидаются там и там. А если окажется, что затопления будут на других территориях? Не хочется выглядеть людьми, которые скажут ради того, чтобы просто сказать", — подчеркнул он.