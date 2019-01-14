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Белорусский лидер Александр Лукашенко обсудил с украинским политиком, представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком конфликт на востоке Украины, выступив за его скорейшее урегулирование. Об этом пишет РИА Новости.

"Это недоразумение, иначе не назовешь, надо заканчивать... Братские республики, народы… Делаем нашим врагам и соперникам подарок своими руками", — цитирует агентство слова Лукашенко.

Глава Белоруссии отметил, что ему важно услышать позицию лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Медведчука, точку зрения на происходящее на Украине. Также Лукашенко добавил, что он знает о позиции политика по вопросу нормализации российско-украинских отношений. "С точки зрения нашего дальнейшего поведения — Беларуси — нам очень важна информация... Я бы даже сказал, что вы должны меня как-то сориентировать в этой ситуации. Я должен либо убедиться в своей позиции, либо отойти от нее, если я не прав", — заявил Лукашенко, подчеркнув, что для него данная встреча "очень важна".

Со своей стороны Медведчук отметил роль Белоруссии и лично лидера республики в мирном урегулировании в Донбассе. Он отметил, что Белоруссия предоставила площадку для переговоров по ситуации в Донбассе и принятые затем минские соглашения продолжают восприниматься как единственный план мирного урегулирования. При этом Медведчук с сожалением констатировал, что они не исполняются. "Но все-таки все стороны... понимают, что мир может быть только на условиях, подписанных в Минске", — цитирует агентство слова политика.

"Для многих украинцев, которые хотят мира на Донбассе, Минск стал не просто площадкой братского, дружеского белорусского народа, а еще и надеждой, что мирное урегулирование все-таки наступит", — заключил он.