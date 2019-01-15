Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Потепление со снегом ожидается в Алтайском крае во вторник, 15 января, сообщает региональный Гидрометцентр.

"В конце дня в северо-западных районах снег, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь", — говорится в прогнозе синоптиков.

Дневные температуры составят -9...-14 градусов, местами по югу -2...-7 градусов. Ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду, днем местами по западу порывы до 14 метров.

В Барнауле будет без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы изморозь. Дневные температуры в краевой столице составят -9...-11 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.