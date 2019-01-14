В сети появилось видео с места крушения Boeing 707 близ Тегерана

Фото: pxhere.com

В сети появилось видео с места крушения в Иране грузового самолёта Boeing 707, который направлялся из Бишкека в Карадж.

Как указывает телеканал, на борту самолёта находились 16 человек.

14 января стало известно, что в окрестностях Тегерана потерпел крушение грузовой самолёт. По данным СМИ, пилоты, предположительно, выжили.

Позднее на месте происшествия нашли тела семи человек.