В сети появилось видео с места крушения Boeing 707 близ Тегерана

Фото: pxhere.com
В сети появилось видео с места крушения в Иране грузового самолёта Boeing 707, который направлялся из Бишкека в Карадж.
Как указывает телеканал, на борту самолёта находились 16 человек.
14 января стало известно, что в окрестностях Тегерана потерпел крушение грузовой самолёт. По данным СМИ, пилоты, предположительно, выжили.
Позднее на месте происшествия нашли тела семи человек.
Boeing 707 cargo plane crashes in #Iran https://t.co/DFbuwDiqvO pic.twitter.com/IViLboVEof— Press TV (@PressTV) 14 января 2019 г.
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