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Власти Польши собираются построить в Калининградском заливе остров безопасности от России. Об этом сообщает радио Sputnik.

Отмечается, что размеры острова составят два на один километр, он будет на два-три метра возвышаться над уровнем моря. В описании подчеркивается, что "туристических целей для искусственной земли не предусмотрено".

По данным радио, остров возводится "ради безопасности Польши и ее обороноспособности в регионе", а на его создание потратят около 880 миллионов злотых – около 16 миллиардов рублей. Остров будет построен из земли, которая была вырыта при сооружении судоходного канала через Балтийскую косу.

По словам доцента кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрия Борисёнока, целью данного проекта является попытка максимально дистанцироваться от РФ.

"Идея польских властей создать в Балтийском море, совсем неподалеку от территориальных вод России, искусственный остров находится в русле тех идей, которые официальная Варшава вынашивает давно. Максимально дистанцироваться от России там, где дистанцироваться очень сложно, где Россия и Польша в районе Калининградской области имеют небольшой совместный участок границы. Не раз обсуждалась идея польских властей прорыть канал на косе в Балтийском море, очень затратная идея. Если реализация проекта будет доведена до конца, этот остров будет использоваться в отнюдь не в мирных целях. Там гражданские объекты не запланированы. Проблема с островом одна — это очень дорогостоящая стройка", — приводит радио слова эксперта.