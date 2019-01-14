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Российско-японские переговоры по проблематике мирного договора с участием главы МИД РФ и Японии Сергея Лаврова и Таро Коно завершились в Москве. Об этом пишет ТАСС.

Переговоры длились два с половиной часа, после чего министры иностранных дел перешли к ланчу. Предполагается, что после него Лавров расскажет журналистам об итогах встречи, так как японская сторона отказалась проводить совместную пресс-конференцию.

Подчеркивается, что глава МИД РФ будет общаться не со семи журналистами: аккредитованы более 180 журналистов. Агентство пишет, что организаторы встречи ранее сообщали, что на переговоры аккредитовались более 180 журналистов. Но на пресс-подходе главы МИД РФ будут присутствовать только российские журналисты и ряд представителей крупнейших японских СМИ.

Договоренность об активизации переговоров по вопросу мирного договора была достигнута между российским лидером Владимиром Путиным и японским премьером Синдзо Абэ в ноябре 2018 года в Сингапуре. Затем на встрече в Буэнос-Айресе на полях саммита "большой двадцатки" в декабре лидеры двух стран объявили о создании нового механизма по мирному договору, курировать работу которого поручили главам внешнеполитических ведомств. Встреча в Москве в понедельник стала первой в рамках этих соглашений.