Фото: openpolice.ru

Генпрокуратура России не поддерживает законопроекты об ответственности за распространение фейковой информации в СМИ и интернете, а также за неуважительные высказывания в сети в адрес властей, сообщила замначальника правового управления ведомства Екатерина Артамонова.

Комитет Госдумы по информационной политике в понедельник проводит расширение заседание по этим двум законопроектам.

"Анализ тех проектов, которые к нам поступили на рассмотрение в Генеральную прокуратуру... не позволил нам прийти к выводу о возможности поддержать их в представленной редакции... С нашей точки зрения, формулировки этих проектов носят оценочный характер и принятие решений невозможно будет без лингвистических экспертиз, что потребует значительных временных затрат", — заявила Артамонова на заседании комитета.

Ранее сенатор Андрей Клишас вместе с другими сенаторами и депутатами внес в Госдуму законопроект, вводящий административную ответственность за распространение в интернете материалов, выражающих "в неприличной форме явное неуважение" к Конституции, государству, официальным государственным символам, органам власти РФ и обществу.

Второй проект закона также был внесен в Госдуму Клишасом и группой сенаторов и депутатов. Проектом предлагается приравнять распространение в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации к призывам к экстремизму и установить за это административную ответственность.