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Жители России в новогодние каникулы потратили в среднем 13,87 тыс. рублей, что примерно на 300 рублей меньше, чем в прошлом году. Об этом говорится в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Сумма средних расходов на празднование в 2019 году составила 13 тыс. 870 рублей — немного меньше, чем в 2018 году (14 тыс. 195 рублей). Фактические траты в среднем также совпали с запланированными в конце декабря (13 тыс. 755 рублей). На подарки близким и друзьям в итоге потрачено около 5375 рублей, на новогодний стол — 4592 рубля, на турпоездки, елки, рестораны и пр. — 3903 рубля. Те или иные траты совершили 98% опрошенных, и только 2% не потратили денег на празднование и каникулы", — говорится в исследовании.

Отмечается, что новогодние подарки во многом превзошли ожидания россиян: конфеты, спиртные напитки, деликатесы получили 27% опрошенных, парфюмерию, косметику, бижутерию — 24%, сувениры — 17%. При этом билеты в театр или на концерт и туристические путевки получили 3% и 1% соответственно, тогда как мечтал о них каждый десятый (10% и 11% соответственно).

Праздничная новогодняя неделя в этом году порадовала две трети россиян (69%) — несколько меньше, чем в прошлые зимние каникулы (73%). Список наиболее распространенных видов отдыха в целом не изменился: 30% респондентов были в гостях (42% в 2018 году), 28% гуляли на природе (30% в 2018 году), 24% ходили на каток либо катались на лыжах и др. Число тех, кто провел праздники дома, увеличилось с 18% в прошлом году до 29% в 2019 году. Каждый пятый (21%) в праздники работал (32% возрастом 35-44; 26% жителей городов- миллионников, кроме Москвы и Санкт-Петербурга).

Вместе с тем идеальный зимний отдых 32% граждан связывают с катанием на лыжах ими коньках и др., 22% — с посещением исторических мест и экскурсиями, 21% — с пляжем и солнцем. Еще 21% хотели бы провести время с родственниками.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11 января 2019 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.