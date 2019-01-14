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Быстроистокский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве. Об этом пишет пресс-служба прокуратура Алтайского края.

Установлено, что инцидент произошел в августе прошлого года. Житель села Быстрый Исток находился со знакомой у себя дома. Между мужчиной и женщиной произошла ссора, в ходе которой осужденный несколько раз ударил потерпевшую лопатой по голове, а затем взял нож и ударил женщину в область шеи и груди. Для того, чтобы скрыть следы преступления, мужчина дождался ночи, погрузил тело жертвы на садовую тележку, отвез его на реку Обь и сбросил.

В суде мужчина полностью признал свою вину. Также это подтверждали собранные по делу доказательства.

Суд назначил ему девять лет исправительной колонии строгого режима. Приговор пока в законную силу не вступил.