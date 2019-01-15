Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко рассказал журналистам, почему он лично не присутствовал на месте серьезной коммунальной аварии, которая произошла в Барнауле 8 декабря 2018 года.

Напомним, что авария оставила без тепла и горячей воды 55 многоквартирных домов, 245 частных, а также два детских сада и две школы. Горожане остались без отопления на два дня, в то время как на улице был 20-градусный мороз. Тогда многих барнаульцев разочаровало равнодушие барнаульских властей к произошедшему ЧП, которое находилось в Москве. Некоторые также возмутились, что заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко в момент аварии находился на эстафете огня Зимней Универсиады-2019.

"Я полностью был в курсе того, что происходило в Барнауле как 8, так и 10 декабря. Но у нас также проходил этап эстафеты огня Универсиады. Его, поверьте, перенести было невозможно", — рассказал Степаненко.

Чиновник согласился, что можно было выехать на место аварий, однако каких-то видимых результатов это бы не принесло. Он заметил, что на месте ЧП присутствовали министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин и министр строительства и ЖКХ Иван Гилев и другие городские чиновники.

"Конечно, мы понимаем, что и мне можно взять и рвануть на место и все бы сказали: "Ну молодец, примчался на боевом коне, на лыжах, на коньках, на чем угодно, Универсиада же зимняя", — сказал Степаненко.

В конечном счете выступивший поставил под сомнение эффективность своего присутствия на месте ЧП.

"Все события были у нас на контроле, в круглосуточном режиме мы взаимодействовали с оперативным штабом. Точно также мы знаем и о трагедии, произошедшей 10 января с девочкой Даше. И мы в ежедневном режиме продолжаем наблюдать, каково состояние ее здоровья. Это не значит, что обязательно какой-то руководитель должен прийти повздыхать на месте и уйти оттуда. Только в какой-то степени еще и помешав работать. Вот на мой взгляд, в той ситуации более важным для Алтайского края было провести международный этап эстафеты огня Универсиады. Я абсолютно точно знал, что все работы уже ведутся", — заявил он.