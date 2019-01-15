Вторник, 15 Январь, 09:25

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Нужна ли елка на площади Сахарова?

Какой новогодний городок в Барнауле вам понравился больше?

Спецпроекты

$ 67,19
€ 77,07
257960
Обь
9см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крещение-2019Итоги-2018Парламент Алтайского края
Новости

"Прийти повздыхать?" Чиновник рассказал, почему он не был на месте ЧП в Барнауле

, ИА "Амител"
Игорь Степаненко был информирован о ходе устранения аварии

Фото: altairegion22.ru

Заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко рассказал журналистам, почему он лично не присутствовал на месте серьезной коммунальной аварии, которая произошла в Барнауле 8 декабря 2018 года.

Напомним, что авария оставила без тепла и горячей воды 55 многоквартирных домов, 245 частных, а также два детских сада и две школы. Горожане остались без отопления на два дня, в то время как на улице был 20-градусный мороз. Тогда многих барнаульцев разочаровало равнодушие городского руководства, которое находилось на съезде "Единой России" в Москве. Некоторые также возмутились, что заместитель председателя правительства Алтайского края Игорь Степаненко в момент аварии находился на эстафете огня Зимней Универсиады-2019.

"Я полностью был в курсе того, что происходило в Барнауле как 8, так и 10 декабря. Но у нас также проходил этап эстафеты огня Универсиады. Его, поверьте, перенести было невозможно", — рассказал Степаненко.

Чиновник согласился, что можно было выехать на место аварии, однако каких-то видимых результатов это бы не принесло. Он заметил, что на месте ЧП присутствовали министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин и министр строительства и ЖКХ Иван Гилев и другие городские чиновники. 

"Конечно, мы понимаем, что и мне можно взять и рвануть на место, и все бы сказали: "Ну молодец, примчался на боевом коне, на лыжах, на коньках, на чем угодно, Универсиада же зимняя", — сказал Степаненко.

В конечном счете выступавший поставил под сомнение эффективность своего присутствия на месте ЧП.

"Все события были у нас на контроле, в круглосуточном режиме мы взаимодействовали с оперативным штабом. Точно так же мы знаем и о трагедии, произошедшей 10 января с девочкой Дашей. И мы в ежедневном режиме продолжаем наблюдать, каково состояние ее здоровья. Это не значит, что обязательно какой-то руководитель должен прийти повздыхать на месте и уйти оттуда. Только в какой-то степени еще и помешав работать. Вот, на мой взгляд, в той ситуации более важным для Алтайского края было провести международный этап эстафеты огня Универсиады. Я абсолютно точно знал, что все работы уже ведутся", — заявил он.

Материалы по теме

 

Автор:
Олеся Пастухова корреспондент +79831832299

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

15.01.2019 08:27
- гость -

Начальство на месте ЧП вызывает лишнюю нервозность и отвлечение сил на внимание к VIP персоне. Профессионалы должны делать свою работу.

0  0
15.01.2019 08:31
- гость -

Хохол

0  0
15.01.2019 08:34
- гость -

В конечном счете выступивший поставил под сомнение эффективность своего присутствия на месте ЧП.


да и необходимость нахождения во власти тоже можно поставить под сомнение

0  0
15.01.2019 08:36
гость

Ну присутствие начальства не всегда мешает выполнять работу, иногда стимулирует. Это зависит от ума начальства

0  0
15.01.2019 08:38
Гость

И сколько еще дармоедов чиновников в этом "правительстве"?

0  0
15.01.2019 08:43
- гость -

Если объективно, отвлекаясь от популистских и бестолковых выкриков про дармоедов, то он прав. Смысл бежать сломя голову на место аварии. На яму в земле с важным видом посмотреть? Для устранения аварий есть специально обученные люди.

0  0
15.01.2019 08:45
- гость -

заместитель председателя Правительства Алтайского края Игорь Борисович Степаненко, курирующий вопросы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Что значит слово курирующий? Это который "в курсе" или "вздыхает на месте"?

Капец.

0  0
15.01.2019 08:47
- гость -

Эпоха бесполезных чиновников.

0  0
15.01.2019 08:48
гость

Специально обученные люди иногда имеют не специально предусмотренную для таких аварий зарплату и присутствие начальства на месте иногда помогает им это забыть на время устранения аварии. Ведь там надо работать не только качественно, но и быстро

0  0
15.01.2019 08:51
гость

Мне кажется власть вообще не должна вздыхать, мы и без нее повздыхаем. Она должна работать, чтобы мы не часто вздыхали. А помогать нам вздыхать не надо

0  0
15.01.2019 09:10
- гость -

Сколько развелось "специалистов" по устранению аварий среди сотрудников СМИ и особенно сетевого хомячья. Думается, у него есть руководство, способное и уполномоченное оценивать эффективность его работы, а не газетчики, разучившиеся писать без ошибок или сетевые бездельники. Ну а поскольку авария своевременно устранена, значит всё было достаточно эффективно.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< январь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
09:23
Глава NASA согласился посетить РФ по приглашению Рогозина 0
09:11
Следствие: подросток на Алтае забил насмерть отчима бейсбольной битой 0
09:03
"Аэрофлот" принял меры для снижения ажиотажа по льготным билетам в ДФО 0
08:56
Тимошенко: у Порошенко нет шансов победить на выборах 6
08:41
Восьмибалльные пробки ждут барнаульцев утром 15 января 0
08:28
Коммунальная авария в Барнауле: 28 зданий без воды из-за порыва водопровода 2
08:23
"Прийти повздыхать?" Чиновник рассказал, почему он не был на месте ЧП в Барнауле 11
08:15
Дело "под ключ": готовый бизнес стали активнее продавать в Барнауле 1
08:02
Грамотность — залог успеха: Алтайский фонд МСП приглашает на бесплатное обучение 0
07:50
Мусор, цены и кадровые перемены: чем займутся алтайские партии в 2019 году 0
07:34
"Мужик борется за семью": история отца-одиночки с Алтая за гранью бедности 3
07:19
Треть районов Алтайского края могут "уйти под воду" весной 2019 года 3
07:03
Двухуровневую квартиру с камином и панорамой на Обь продают в Барнауле за 12 млн 1
07:00
Новосёлами быть выгодно: скидки и подарки в ТВК "Республика" 0
06:48
Там, где не мусорят: в Алтайском крае появилась карта мусорных контейнеров 2
06:32
Эталоны женской красоты царской России 1
06:17
Потепление до -2 градусов придет в Алтайский край 15 января 0
06:01
"Нельзя принимать поспешных решений": учителям на Алтае не повысили зарплату 11
05:04
Lada Vesta стала популярнейшим автомобилем в России в прошлом году 0
04:02
Бывшего министра обороны Украины обвинили в "госизмене в интересах РФ" 0
03:05
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора 4
02:03
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 50 млн рублей 0
01:21
Кайли Дженнер "отомстила" яйцу, обогнавшему ее по просмотрам в Instagram 1
00:18
Парижская опера не будет работать с Полуниным из-за слов о полных людях 1
23:51
Арестованного в Китае по делу о наркоторговле канадца приговорили к казни 1
23:39
"Аэрофлот" отменил рейсы из-за забастовок в Германии 0
23:19
Ликвидация Telegram LLC не снимет блокировку с мессенджера в РФ 0
22:57
Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку в Москве 1
22:39
Медведев: длинные новогодние праздники не идут на пользу экономике России 8
22:21
Очевидец рассказала о взрыве газа в жилом доме в Шахтах 1
21:57
Полиция Мордовии проводит проверку по факту сожжения российского флага 1
21:39
Мэр Гданьска скончался после покушения на концерте 0
21:20
Барнаулец выставил на продажу лайку за 250 тысяч рублей 5
20:58
Думский совет отложил рассмотрение проекта о рекламе пива на ТВ 0
20:41
Житель Алтая получил девять лет колонии за убийство знакомой лопатой и ножом 0
20:21
Медведев: кабмин пристально следит за ценами на бензин 0
19:51
Россияне сократили расходы на новогодние праздники до 13,9 тыс. рублей 0
19:26
Генпрокуратура не поддержала законопроект об ответственности за фейки 0
19:08
Коротко о главном: крещенский городок, прощание с Новым годом и рост цен
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 14 января
18:55
Переговоры главы МИД РФ и Японии по мирному договору завершились 0
18:42
Польша хочет создать искусственный остров в Калининградском заливе 2
18:21
В сети появилось видео с места крушения Boeing 707 близ Тегерана 0
17:50
Лауреата Нобелевской премии лишили всех почестей за "научный расизм" 3
17:33
iPhone X за $500: блогер показал, как сэкономить на гаджете 0
17:23
Лукашенко призывает заканчивать "недоразумение" в Донбассе 0
17:15
Фото обыкновенного яйца стало самым популярным изображением в Instagram 5
17:02
Обходы и замеры: чиновник рассказал о готовности алтайских служб к ЧП с газом 3
16:51
Рядом с краевой детской больницей в Барнауле возведут 18-этажную высотку 1
16:32
Дольщики проблемного ЖК "Демидов Парк" просят Путина помочь достроить дом 11
16:30
Жители Алтайского края провели новогодние праздники дома и в интернете 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.