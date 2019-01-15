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Барнаульские предприниматели стали активнее продавать свой готовый бизнес в 2018 году, говорит исследование, проведенное экспертами Авито.

Аналитики проанализировали рынок готового бизнеса в краевой столице и выяснили, что его средняя стоимость выросла на 17%, составив 3,08 миллиона рублей, что существенно меньше, чем в целом по стране (5,56 миллиона рублей).

Любопытно, что в прошлом году покупателей в Барнауле на Авито больше всего интересовало приобретение торговых предприятий, компаний из сферы услуг и общественного питания — на них пришлось 34%, 23% и 16% запросов контактов соответственно.

Интересны "ножницы" между спросом и предложением на готовый бизнес в городе.

Так, из проведенной аналитики следует, что спрос на готовый бизнес в городе за год снизился на 12%, тогда как в целом по России он вырос на 2%. А вот предложение готового бизнеса в Барнауле как раз-таки выросло на 9% за год, а в целом по стране — на 14%.

Средняя цена готового бизнеса в Барнауле в 2018 году составила 3,08 миллиона рублей: за год она увеличилась на 17%. Это в 1,8 раза меньше, чем в целом по стране (5,56 миллиона рублей) и в 2,6 раза меньше максимальной средней цены, которую назначили продавцы в Москве — 8,16 миллиона рублей.

Самыми дорогими видами бизнеса на Авито за год в Барнауле стали сельскохозяйственные предприятия по средней стоимости 12,8 миллиона рублей, за ними следуют производственные компании за 10,51 миллиона рублей. Первую тройку замыкают строительные предприятия по средней стоимости 5,63 миллиона рублей.