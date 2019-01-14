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Мэр Гданьска Павел Адамович, на которого накануне вечером было совершено покушение, скончался в больнице, сообщил представитель университетского клинического центра Томаш Стефаняк.

Вооруженный ножом мужчина напал на политика во время благотворительного концерта в Гданьске. Градоначальник получил несколько ножевых ранений, в том числе в область сердца.

Медики длительное время реанимировали Адамовича на месте происшествия, затем перевезли в больницу.

Нападавший задержан, мотивы его поступка официально не сообщаются.

Мужчина перед нападением кричал, что был незаконно приговорен к тюремному сроку, сообщали присутствовавшие на мероприятии журналисты. Известно, что убийца — 27-летний житель Гданьска, судимый за ограбления банков. Несколько недель назад он вышел из тюрьмы.