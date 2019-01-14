Фото: osnmedia.ru

Жительница дома на улице Хабарова в Шахтах поделилась подробностями взрыва бытового газа в соседнем подъезде. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал "Звезда".

"Крыши у нашего дома нет, девятого и восьмого этажа у соседнего дома тоже. Мы вышли наружу посмотреть, что случилось. Обратно всех пускают под роспись", — цитирует агентство слова женщины.

Также она добавила, что на седьмом этаже, где прогремел взрыв, жила семья, с ними пытаются выйти на связь.

В понедельник, 14 января, в квартире на девятом этаже многоэтажки в Шахтах произошел взрыв бытового газа. В результате оказались разрушены четыре квартиры, один человек погиб. Спасатели достали из-под завалов семерых человек, судьба еще четверых неизвестна.

RT пишет, что беспилотнику удалось заснять последствия взрыва газа в доме.