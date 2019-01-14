Фото: cs-leasing.com

Водители автопарка для чиновников и депутатов обратились к главе транспортного управления Управделами президента РФ Анатолию Тюкову с просьбой разъяснить порядок действий на платных парковках Москвы, которые подорожали до 380 рублей в час. Автором обращения выступил Вадим Тарношинский, руководитель профсоюза "Правозащита", куда входят работники ФГБУ "Автобаза №2" (перевозит депутатов Госдумы, членов правительства, а также подразделения фельдъегерской связи), передает РБК.

Он пожаловался руководству транспортного управления, что у водителей нет никаких льгот для городских парковок, поэтому им приходится оплачивать парковку и штрафы самостоятельно, а после оплаты штрафа водителя привлекают также к дисциплинарной ответственности.

В обращении сказано, что специфика работы водителей заключается в выполнении поставленных пассажирами задач и реализации "государственного задания по перевозкам вышеуказанных лиц". Часто водители перевозят пассажиров и ждут их в зоне платных парковок, подчеркивает Тарношинский. Причем за неоплатку парковки также наказывают водителей с мигалками. Один из них рассказал, что бывают случаи, когда пассажир вникает в ситуацию и берет оплату парковок на себя. Иначе водителям приходится закрывать номера или наматывать круги вокруг нужного здания.

В Управделами президента РФ сообщили, что не получали обращений от водителей служебного транспорта по порядку действий на платных парковках столицы РФ, рассказала пресс-секретарь Елена Крылова.

Зампред думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов сообщил, что машины автопарка, который обслуживает депутатов, имеют служебные пропуска, позволяющие им бесплатно парковаться у административных учреждений. "Я не видел случаев, чтобы водители, которые обслуживают депутатов Госдумы, заклеивали номера или каким-то образом уходили от административной ответственности за нарушение правил парковки. Как правило, если водитель высаживает депутата на платной парковке, то уезжает на бесплатную",— подчеркнул он.

Издание напоминает, что парковка в центре Москвы подорожала до 380 рублей в час, а штраф за ее неоплату вырос с 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей.