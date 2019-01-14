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Ликвидация компании Telegram Messenger LLC, которая ранее попала в реестр организатора распространения информации в РФ, никак не повлияет на ситуацию с блокировкой мессенджера на территории страны. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на главу Роскомнадзора Александра Жарова.

"Ничего не изменится", — цитирует агентство его слова.

Он объяснил, что "изменение юридической организации и компании не влияет на исполнение или не исполнение законодательства РФ конкретным организатором распространения информации, в данном случае — мессенджером Telegram".

Напомним, ранее появилась информация, что основатель мессенджера Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messendger LLP. Заявление о ликвидации юрлица на Британских Вергинских островах, которое было подписано 19 декабря прошлого года Дуровым, находится в баз данных юрлиц Британии.

С весны прошлого года Telegram находится под блокировкой в России. Поводом для этого стал отказ компании исполнять приказ ФСБ о передаче спецслужбе ключей для дешифровки сообщений.