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"Аэрофлот" во вторник, 15 января, отменит четыре рейса из Москвы во Франкфурт и обратно, говорится в сообщении перевозчика.

Решение принято в связи с забастовкой служб авиационной безопасности аэропорта Франкфурта.

Пассажиры будут отправлены последующими рейсами из Франкфурта и других аэропортов Германии сети маршрутов "Аэрофлота", говорится в сообщении.

"Прибывшим на рейсы пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлота", — отмечает компания.

Сотрудники, обеспечивающие безопасность в немецких аэропортах, недовольны условиями труда. В частности, они требуют повышения зарплаты.