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Парижская опера отозвала приглашение российскому танцовщику Сергею Полунину принять участие в балете "Лебединое озеро" в феврале текущего года. Данное решение приняли после его заявлений о нетерпимости к полным людям, пишут "Известия", ссылаясь на французский портал Dansesaveclaplume.

Арт-директор оперы Орели Дюпон отправила танцовщику письмо, в котором назвала его талантливым танцором, отметив, что его недавние публичные высказывания в соцсетях не отвечают ценностям оперы.

Издание, ссылаясь на РИА Новости, пишет, что 11 января Полунин опубликовал на своей Instagram-странице запись, в которой резко высказался в адрес полных людей. Он назвал полноту "некрасивой" и заявил, что она является результатом лени. День спустя комментарий был удален.

В декабре 2018 года Полунин рассказал на своей странице, что сделал татуировку с портретом главы РФ Владимира Путина, чтобы защитить президента от "негативной энергетики". Полунин добавил, что у него самого в тот момент "было много сил и энергии".

Российский артист балета Сергей Полунин был самым молодым премьером Королевского балета Лондона, а также работал солистом Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. С 2016 года он танцует в Баварском государственном балете (Мюнхен), а также снимается в кино.